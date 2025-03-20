ソフトバンクやメジャーリーグ・マリナーズなどで活躍し、現在はBCリーグ・栃木に所属する川崎宗則内野手（43）が20日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（30）が19日のカブスとの開幕第2戦（東京ドーム）で今季1号を放ったことについてコメントした。ドジャース5―2の5回1死。カウント2―2から2番手右腕ピアソンの99・1マイル（約159・5キロ）を強振し、高々