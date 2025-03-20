宿泊施設にする目的の建物を無許可で増築した疑いで中国籍の男が逮捕されました。建築基準法違反の疑いで逮捕されたホテル経営会社の代表・林貞枝容疑者（５５）は去年１０月、大阪府から増築工事の停止命令を受けたにもかかわらず、今年２月まで工事を続けた疑いが持たれています。増築工事をしていた建物は元ゲストハウスだったとみられ、林容疑者の会社がおととし８月ごろに購入。増築に必要な建築確認申請などをせずに去