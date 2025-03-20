2025年3月月18日に開幕したセンバツ高校野球で、過去の大会にない大きな変化があった。大阪勢が98年ぶりに出場校ゼロだった。履正社と大阪桐蔭、秋季近畿大会の初戦で敗退センバツ出場に向けての参考とされている、昨年（24年）の秋季大会にさかのぼる。大阪1位で出場した履正社、2位の大阪桐蔭が秋季近畿大会に出場したが、いずれも初戦で敗退。3位の大阪学院大高も準々決勝で東洋大姫路に0−4で完敗を喫した。25年1月24日のセン