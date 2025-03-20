佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年3月19日（水）MLBジャパンシリーズ シカゴ・カブス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠東京ドーム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの佐々木朗希投手（23）がカブスとの開幕シリーズ第2戦に先発し、3回1安打1失点の内容でマウンドを降りた。 初回、カブスの先頭ハップの初球は160キロ