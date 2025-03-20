アンドロメダ座のエッジオン銀河「NGC891」（撮影：k.watanabe／株式会社サイトロンジャパン） 星空の撮影は、星雲や星々を被写体とする「天体写真」と、地上の風景を組み合わせた「星景写真」に分けられる。 昨今の撮影機材の高性能化によって、キレイな星景写真が多く見られるようになったが、専門的な知識に加え、ある程度専用の機材が必要な天体写真は、いまだ手軽とはいえない。 ということで、天体望遠鏡など関連