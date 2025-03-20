昨年秋に発売された「桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色（ときいろ）」が、発売以降順調に売り上げを伸ばし、3度目の重版を行うことが決定した。【写真】フェイスラインの美しさが際立つ写真集の表紙カットこの写真集は、桜井が人生初の水着撮影に挑んだことで発売前から話題に。事前に水着カットが公開されると、“馬のような桃尻”が大反響となり、発売前重版が決定。発売日には2度目の重版が決定し、急遽桜井の地元である岡山で