【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏が尹大統領の拘束後、銃器使用に言及し大統領警護処の職員を叱責していたようだ。警察や検察などによると、警察の特別捜査団は特殊公務執行妨害や職権乱用の容疑で１７日に請求した大統領警護処のキム・ソンフン次長とイ・グァンウ警護本部長の逮捕状にこうした内容を記載した。金氏は１月１５日、尹大統領の拘束令状が執行された後