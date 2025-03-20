¿·NISA¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢Ãå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤¿¿Í¤ÈÁý¤ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ø·î3000±ß¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¿·NISAÄ¶ÆþÌç¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î²£»³¸÷¾¼»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²£»³¸÷¾¼¡Ø·î3000±ß¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¿·NISAÄ¶ÆþÌç¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡Ö¿·NISA¤Î1Ç¯ÌÜ¡×2024Ç¯¤Ë¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤³¤Î