2025年に放送予定のテレビアニメ『フードコートで、また明日。』の追加キャスト＆キャラクターが発表された。【画像】太ももあらわなミニスカにややルーズな靴下がかわいい！『フドあす』斉藤の後ろ姿本作は、SNSで話題となった”女子高生がしゃべるだけの漫画”が原作。新キャラクターは、和田のクラスメイトの斉藤役を早見沙織、和田がプレイしているソシャゲのキャラクター、エイベル公爵を福山潤が声を務める。また、23