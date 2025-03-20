中日は19日、福永裕基が同日名古屋市内の病院で検査を行った結果、『右膝内側側副靱帯損傷』との診断を受けたと発表した。球団によると、今後は、医師、トレーナーと状態を確認しながら治療に専念し、早期復帰を目指していくとのこと。福永は22年ドラフト7位で中日に入団し、2年目の昨季は規定打席に届かなかったものの、111試合に出場して、打率.306、6本塁打、32打点とレギュラーに近い存在になった。背番号を『7』に変更し