テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、疑惑を検証した弁護士でつくる第三者委員会が１９日に調査報告書を公表したことを報じた。文書を公益通報と扱わずに告発した元県幹部の男性を懲戒処分にしたのは「明らかに違法」で処分は無効だとし、斎藤氏が告発文などで指摘された１０件の行為についてパワハラだと明確に認定した。調査報告書を受けコ