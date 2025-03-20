J2リーグは15〜16日、第5節の10試合が各地で行われ、高校・大学出身のルーキー4選手が初出場を飾った。愛媛FCでは来季から正式加入が内定している特別指定選手のMF武藤寛(市立船橋高→中京大在学中)が4年進級を前にJ2デビュー。先発フル出場を果たした上、前半8分には左サイドへのパスでFW窪田稜の先制ミドル弾をお膳立てし、初アシストも記録した。ロアッソ熊本では山形戦の後半45分からMF飯星明良(熊本ユース→九州産業大)