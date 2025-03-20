― ダウは383ドル高と反発、IT・ハイテク株比率が高いＮＡＳＤＡＱやＳ＆Ｐ500も反発となった。FRBは予想通り政策金利の据え置きを決定 ― ＮＹダウ 41964.63 ( +383.32 ) Ｓ＆Ｐ500 5675.29 ( +60.63 ) ＮＡＳＤＡＱ 17750.79 ( +246.67 ) 米10年債利回り4.251 ( -0.026 ) ＮＹ(WTI)原油 67.16 ( +0.26 ) ＮＹ金 3041.2 ( +0.4 ) ＶＩＸ指数19.90 ( -1.80 ) シ