28日に最終回を迎えるNHK連続テレビ小説「おむすび」は、平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本環奈）がギャル文化と出会い、やがて管理栄養士として成長していく物語。個性的なファッションやメークを楽しむギャル文化が、令和に再び注目を集めた。 【写真】1位の女優、実はギャルになっていた！可愛すぎるギャルメーク姿 総合ネイルメディア「ネイル女子」を運営するアウトオブザボックス社は、ギャル経験が