本日3月20日に開幕するJリーグYBCルヴァンカップ。2024シーズンから大会方式が大きく変更され、J1・J2・J3の全60クラブが参加するカップ戦は、初日から1回戦13試合が各地で開催される。今季も『フジテレビ ONE TWO NEXT』や『スカパー!』で生中継、『FOD』と『SPOOX』でライブ配信が行われるほか、全試合『Lemino』でも無料配信される。『Lemino』の配信開始時刻は以下の通り。■20日14:00 ライブ配信開始奈良クラブ(J3) vs FC東京