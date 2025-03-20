第97回選抜高等学校野球大会が、3月18日から13日間行われます。あなたが好きな中部地方の野球強豪校を教えてください。 All About ニュース編集部は2月13〜20日の期間、全国10〜70代の男女500人を対象に「高校野球」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中部地方の好きな野球強豪校」ランキングを紹介します！ 【10位までのランキング結果を見る】2位：星稜（石川）／98票2位にランクインしたのは、星稜（石