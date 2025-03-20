前編記事『「英語力不要の節税ビザが大人気」シン富裕層がいまニュージーランド移住に殺到していた…！』より続く最後に辿り着くのは安全と健康これら資産防衛を徹底しつつ、富裕層たちは消費も精力的に行っている。元三越百貨店の外商担当として長年にわたって富裕層の購買活動を見てきた、経営コンサルタントの鈴木一正氏が解説する。「大手百貨店3社に絞っても、今年2月の既存店売上高はすべて増収と堅調です。それを支えている