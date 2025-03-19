次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」と見られる製品が認証通過！写真は既存のFold6とFlip6中国の国家認証認可監督管理委員会（CNCA）の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心（China Quality Certification Centre：CQC）では2025年3月18日（火）付けでSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「SM-F9660」と「SM-F7660」が中国強制製