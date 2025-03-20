（MCU）役を務めたマーベル・スタジオから解雇され、現在はボディビルダー役を演じる主演映画『Magazine Dreams（原題）』プロモーション活動中のジョナサン・メジャースが、伝説的ボディービルダーのロニー・コールマンのYouTubeにゲスト出演を果たし、過酷な筋トレに挑んだ。 屈強な肉体を誇るメジャースは元々恵まれた体格の持ち主だったが、『クリード 過去の逆