＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇19日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】観客も“ビックリ”の衝撃的な受け身身長191センチの三段目力士が、人気幕内力士も顔負けの“驚異の運動神経”で衝撃的な受け身を披露。長身を縦回転させながら土俵下に華麗に着地する姿に観客も仰天。ファンから「すげえ」「アクロバティック」と驚きの声が相次いだ。見事な受け身を披露したのは身長191.7センチの長身力士、三段目二枚目・徳之武藏（武