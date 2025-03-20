お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿が19日、自身のインスタグラムを更新し、同日に東京ドームで行われたドジャース対カブス戦を観戦したことを報告した。【写真・動画】仲良し！大谷翔平のHR目撃し大興奮のチョコプラ「二人で行ってるの最高」長田は「世界一のショウヘイを観てきた!!」とつづり、松尾との2ショットを投稿。大谷の本塁打もバッチリカメラに収めており「入った？うおー！大谷ホームラン！