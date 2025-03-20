24年11月の閣議決定により住民税非課税世帯への支援が発表された。しかし果たして、本当に必要な世帯へ届けられているのだろうか。本稿では住民税非課税世帯への支援と課題点について、ニッセイ基礎研究所の佐藤雅之氏が詳しく解説します。低所得者世帯への支援2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」によると、物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援として、住民税非課税世帯