レンジャーズ戦の9回に登板し、1回を無安打無失点だったマリナーズとマイナー契約の藤浪＝ピオリア（共同）【ピオリア（米アリゾナ州）共同】米大リーグは19日、各地でオープン戦が行われ、マリナーズとマイナー契約の藤浪はアリゾナ州ピオリアでのレンジャーズ戦で九回から6番手で登板し、1回を無安打無失点、1四球でセーブを挙げた。試合は3―2だった。メッツの千賀とナショナルズの小笠原は両チームが対戦する20日（日本時