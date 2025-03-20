5月16日に公開される丸山隆平主演映画『金子差入店』の本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：丸山隆平主演映画『金子差入店』に川口真奈、北村匠海、村川絵梨、岸谷五朗ら出演へ 本作は、刑務所や拘置所に収容された人への差入を代行する「差入屋」 を舞台に、様々な事情を抱える人たちや、差入店を営む家族の絆を描く人間ドラマ。主演の丸山をはじめ、真木よう子、三浦綺羅、川口真奈、北村匠海、村川絵梨、甲本雅裕、