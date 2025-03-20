池田エライザが主演を務める映画『リライト』の公開日が6月13日に決定し、あわせて本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：橋本愛「映画の中だけで許されることをしたかった」“念願の企画”で見えた新たな景色 本作は、法条遥による同名小説を、『ちょっと思い出しただけ』や『くれなずめ』などを手がけた松居大悟監督と『サマータイムマシン・ブルース』などの脚本を手がけた上田誠が初タッグを組み実写