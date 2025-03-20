お笑いコンビ・アンタッチャブル（柴田英嗣、山崎弘也）がMCを務める日本テレビのクイズ番組『6世代で協力！ロクジェネクイズ』が27日午後11時59分から放送される。「6世代協力クイズ」として横田真子（10代）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT／20代）、重盛さと美（30代）、みなみかわ（40代）、大久保佳代子（50代）、大友康平（60代）が参加する。【写真】30代代表の重盛さと美同番組では10代から60代の各世代6人がチームを組みクイ