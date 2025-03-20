Ìð¸ý¿¿Î¤¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(Ëè½µÌÚÍË¸å10¡§00)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤¿20ÆüÊüÁ÷²ó¤Î½Ð±é¼Ô¡Ö¿·À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ó¾ï¼±¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£°ËÂôÂó»Ê¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Ìð¸ý¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿·À¸³è¤äÎ¹¹Ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±