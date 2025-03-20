Barbara LewisMuvija M[¥í¥ó¥É¥ó £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÊ¸²½¡¦¾¦¶ÈÃÏ¶è¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥¨¥ó¥É¤Î·à¾ì¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢²¿É´Ëü¥Ý¥ó¥É¤â¤ÎÅê»ñ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò´ü¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤¬Íè·î¤«¤é¹±µ×²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ìÉô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤è¤ê¤â±Ñ¹ñ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó·à¾ì¶¨²ñ¡Ê£Ó£Ï£Ì£Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥¦¥¨