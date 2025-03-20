女優の吉柳咲良（きりゅう・さくら＝20）がこのほど、よろず～ニュースの取材に応じ、20日に公開を迎えたディズニー映画「白雪姫」への思いを語った。ディズニー不朽の名作を実写でミュージカル化。吉柳はオーディションを受けて主人公・白雪姫のプレミアム吹替版の声優を射止めた。「憧れ」「ほど遠い存在」と語るディズニープリンセスを演じきった吉柳が、心に刻んでいた“プリンセ