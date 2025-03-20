今季Ｗ杯のスノーボードアルペン種目で女子総合優勝を果たした三木つばき（２１）＝浜松いわた信用金庫、掛川桜が丘中出＝がこのほど、遠征先のオーストリアからオンラインで取材に応じた。五輪種目のパラレル大回転で２連覇が懸かる世界選手権（２０日開幕・スイス）に向けて、「今季の大きな目標のひとつ。来年のミラノ・コルティナ五輪の試金石となる」と位置づけた。プレ五輪イヤーに大躍進を遂げた。今季のＷ杯ではパラレ