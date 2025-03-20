俳優の高橋文哉と西野七瀬が２０日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。２人はこの日公開される映画「少年と犬」（瀬々敬久監督）をＰＲした。同作は第１６３回直木賞を受賞した、馳星周さんの小説「少年と犬」が原作で、震災後の仙台で一匹の犬多聞と青年・和正が出会うところから始まる物語。スタジオで２人は、午前７時の「シマエナガダンス」コーナーで総合司会を務める安住紳一