aespa（撮影＝岸田哲平） 韓国のグローバルグループaespaが19日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『MTV Video Music Awards Japan』（MTV VMAJ）に出演。「Whiplash」がBest Group Video -International-、「Supernova」がBest Dance Video、「Armageddon」がBest K-POP Video、そしてArtist of the Yearを受賞し、４冠を獲得。ライブでは「Whiplash」を披露した。【写真】aespa「MTV VMAJ」ライブパフォーマン