今年で結成30周年を迎えたお笑いコンビ、野性爆弾。奇才芸人くっきー！が幅広い層にブレイクしたきっかけを語ると、衝撃的な事実が次々と明らかになった……。 濱家から芸人としてのターニングポイントを聞かれ、「何個かポンポンポンて重なったな」と話すくっきー！。「まずインスタの白塗りでハネて、そこから『めちゃイケ』出してもろたりとか。白塗りで柴田理恵さんとか色んな人のモノマネをやり出して。