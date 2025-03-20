＜03月19日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1466) ｉＦ４百Ｗベ 東証ETF [ 562.0 | -0.53% ] (1472) 野村４百Ｄイ 東証ETF [ 222.0 | -3.05% ] (1811) 銭高組 東証スタンダード [ 4,155.0 | +2.71% ] (2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,334.0 | +0.0