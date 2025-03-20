＜03月19日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (100000016) 日経300 [ 598.35 | +0.47% ] (1305) ｉＦＴＰ年１ 東証ETF [ 2,966.5 | +0.52% ] (1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,935.5 | +0.37% ] (1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,900.0 | +0.4