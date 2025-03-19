「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」が、「スニーカー ポリティクス（Sneaker Politics）」とのコラボレーションシューズ「GEL-KAYANO 14」を3月22日に発売する。アシックス原宿フラッグシップ、公式オンラインストア、一部スニーカーショップで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボシューズは、1980年代の文化に影響を与えたプロパガンダからインスピレーションを得て製作。当時のトレンド要素を取り入れ