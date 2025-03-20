今日3月20日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の 「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、「ゴチになります！」と「ダレダレ？コスプレショー」の2本立て。「ゴチになります！」ゲストはKōki,と綱啓永。初のゴチ参戦にKōki,は「ものすごく緊張してます」とコメント。ゴチメンバーもなかなか共演歴がない中、高橋文哉とはデビュー作で共演しており、Kōki,が「文哉くんが出てると思って（ゴチを）観てました」と明