º£²ó¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÆüËÜ¿©¤Ë¤â¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î³«ËëÀï¡ÖMLB Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º by¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¡×¤Ï19Æü¤Þ¤Ç2Ï¢Àï¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£18Æü¤Î½éÀï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£2ÀïÌÜ¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬½é²ó¤«¤é160¥­¥í¤òµ­Ï¿¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ëº£µ¨1¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢2»î¹ç¤È¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è