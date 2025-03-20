ラーメン一杯どころか…石破茂首相が、昨秋の衆院選で初当選した自民党議員15人に10万円の商品券（東京・日本橋の三越が発券した全国百貨店共通1000円券100枚）を配布していたとの朝日新聞（3月13日付の号外）スクープに接し、大変驚いた。むしろ信じられなかった。これまで石破氏が自らの政治師匠を田中角栄元首相と言い募ってきたにしても、この種の商品券、事実上の現金を「ご苦労様の気持ちを込めてお渡しした」との説明は筆者