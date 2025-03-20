ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２０日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。お天気コーナーで気象予報士の増田雅昭さんが東京の今後、一週間の最高気温を予想し「東京が週末以降、２０度以上。来週は２４度という予想も出ています」と伝えた。画面には２５日と２６日が「２４℃」との予想が表示され安住アナは「この辺の２４度はすごいですね」と驚いていた。