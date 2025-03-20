沈没から今年４月７日で80年を迎える戦艦「大和」。この世界最大にして最強の戦艦を特集した老舗軍事雑誌「丸」５月別冊「戦艦大和」がネット上で話題になっている。「大和」に関しては戦後多くの書籍が出版され、現在も続いているが、建造や公試（船が設計どおりの性能を発揮できるかをテストする試験航海）などに携わった人の証言は少ない。元海軍技術大佐の広幡増弥氏の手記「『大和』が初めて全力航走をした時」から呉での艤装