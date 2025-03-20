XG（撮影＝上山陽介） 日本人７人組ガールズグループのXGが19日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催の『MTV Video Music Awards Japan』（MTV VMAJ）に出演。Performance of the Yearと「WOKE UP」のミュージックビデオがBest Visual Effectsを受賞したXG。ライブでは「WOKE UP」、「IS THIS LOVE」をパフォーマンスし盛り上げた。【写真】XG「MTV VMAJ」ライブパフォーマンスの模様Best Visual Effects受賞について、「