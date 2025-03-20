2025年3月11日、帝国ホテルにて第76回読売文学賞の贈賞式がおこなわれました。本読みたちから愛され、重版をかさねてロングセラーとなった『文化の脱走兵』で随筆・紀行賞を受賞した奈倉有里さんによる、受賞スピーチの全文をお届けします。非戦をあきらめないこのたびは、たいへん素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。この本のもととなった連載は、2022年の春から書き始めました。2002年から2008年まで私はロシ