7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが19日、『MTV VMAJ Pre-Show』に登場。レッドカーペットを歩いた6人のメンバーに、“この春に挑戦したいこと”を聞きました。ミュージックビデオを表彰する全米最大規模の音楽授賞式『MTV Video Music Awards』の日本版として開催されている『MTV VMAJ』。FRUITS ZIPPERの『NEW KAWAII』のミュージックビデオは『Best Breakthrough Video』を受賞しました。■「今年は世界に羽ばたけたら」挑