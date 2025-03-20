プロテニス選手の園田彩乃さん（29）が自身のインスタグラムを更新し「そろそろあったかくなるぞー！」と引き締まったビキニ姿を投稿しました。【写真】「すごい身体！」ビキニ姿の園田彩乃さんプロテニス選手として活躍する園田さんは2024年夏、小麦色の肌にブルーのビキニをまとった姿をナイトプールで披露し、「鍛えられてて感動！」「焼けた肌と水着がいい感じ」「スタイル抜群」とテニス関係者以外からも広く注目を集めました