◆ジャイアンツカップ日本少年野球茨城県支部予選▽リーグ戦Ｂ組・第１試合大洋ボーイズ４―０阿見ボーイズ▽同・第２試合筑西田宮ボーイズ５―２大洋ボーイズ（３月８日・霞ケ浦高校第２グラウンド）ボーイズリーグのジャイアンツカップ茨城県支部予選のリーグ戦が８、９日に行われた。Ｂ組の筑西田宮ボーイズはベンチ入り１０人ながら２連勝でＡ組のつくば学園と５月の決勝トーナメントに進んだ。Ｂ組の大洋ボーイズは