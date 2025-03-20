ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２０日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では、１９日に東京ドームで行われた「ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」でドジャースがカブスを６―３を破ったことを伝えた。安住アナは、「メジャーは移動がハードだといいますけれども、その言葉通りドジャースのみなさんは昨日の夜すぐに帰国準備を始めて、すぐ