３月２０日（木）の東京市場は春分の日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 ３月２０日（木）７：００から１５：００頃まで 配信再開は３月２０日（木）の１５時頃を予定しています。