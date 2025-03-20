米大リーグ（MLB）・ドジャースが19日、公式Xを更新し、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が試合後に撮影した3ショットを公開した。【写真】試合後に撮影！大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希の貴重3ショット『MLB東京シリーズ』では、2024年ワールドシリーズ王者・ドジャースと名門・カブスが来日。15、16日には巨人、阪神とのプレシーズンゲームが行われた。注目の開幕戦となった18日はドジャースの山本とカブスの今永昇太が先発