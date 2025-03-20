©ABCテレビ 短尺バラエティ「ちょいバラトーナメント」エントリー６作品から一番面白いと選ばれ、優勝したのはお笑い養成所ＮＳＣを優秀な成績で卒業した者たちのその後を追う『吾輩は芸人である。』１時間の優勝特番番組放送決定！ 若きディレクターによる６つのショートバラエティー番組が１時間の特番枠をかけて激突する「ちょいバラトーナメント」（ABCテレビ）。視聴者投票による